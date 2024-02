NIO Aktie News: NIO am Mittag auf rotem Terrain

Kurs der NIO

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von NIO. Das Papier von NIO gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 5,14 EUR abwärts.

Die NIO-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr um 2,7 Prozent auf 5,14 EUR ab. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,14 EUR nach. Bei 5,28 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 62.979 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 14,58 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 183,66 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.02.2024 bei 4,93 EUR. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 4,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

NIO veröffentlichte am 05.12.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,28 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,11 CNY je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 19.066,55 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.002,10 CNY erwirtschaftet worden waren, um 46,64 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 11.03.2025.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -10,568 CNY je NIO-Aktie stehen.

