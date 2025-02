NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 4,8 Prozent auf 4,56 USD nach.

Um 15:53 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,8 Prozent auf 4,56 USD ab. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 4,44 USD. Bei 4,55 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 2.824.723 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 7,64 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 67,54 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 3,61 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 20,83 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte NIO am 20.11.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,37 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,98 Prozent zurück. Hier wurden 2,61 Mrd. USD gegenüber 2,63 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 11.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -9,620 CNY je Aktie aus.

