NIO Aktie News: NIO gibt am Donnerstagnachmittag nach

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 4,64 USD ab.

Das Papier von NIO befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 4,64 USD ab. Die NIO-Aktie sank bis auf 4,56 USD. Bei 4,67 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.547.018 NIO-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,17 USD. Dieser Kurs wurde am 05.08.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 248,87 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,46 USD. Dieser Wert wurde am 27.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 05.03.2024 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,81 CNY gegenüber -3,07 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 17.103,18 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.063,50 CNY umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte NIO am 29.05.2024 präsentieren.

2024 dürfte NIO einen Verlust von -8,288 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

