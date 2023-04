NIO Aktie News: NIO am Freitagmittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel NIO 7,21 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 0,6 Prozent auf 7,20 EUR. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,15 EUR nach. Bei 7,22 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.631 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,48 EUR erreichte der Titel am 28.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.04.2023 bei 6,91 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 4,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NIO gewährte am 01.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,07 CNY. Im Vorjahresquartal waren -1,07 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.063,50 CNY – ein Plus von 62,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 9.900,74 CNY erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 31.05.2023 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,189 CNY je NIO-Aktie belaufen.

