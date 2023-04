NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel NIO 7,21 EUR

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 7,82 USD. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,76 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,86 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 858.327 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 24,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 68,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 26.04.2023 auf bis zu 7,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,83 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 01.03.2023 vor. Das EPS lag bei -3,07 CNY. Ein Jahr zuvor waren -1,07 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16.063,50 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 62,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.900,74 CNY erwirtschaftet worden.

Am 31.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2023 dürfte NIO einen Verlust von -7,189 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

