NIO Aktie News: NIO steigt am Freitagnachmittag

Blick auf NIO-Kurs

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 13,86 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 13,86 USD zu. Die NIO-Aktie legte bis auf 13,96 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,80 USD. Bisher wurden via New York 1.743.103 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2022 auf bis zu 22,73 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 64,00 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 49,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.06.2023 hat NIO die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -2,51 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,79 CNY je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.676,47 CNY umgesetzt, gegenüber 9.910,59 CNY im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.09.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2023 -8,810 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Meme-Aktien GameStop, AMC, Peloton & Co. mit Sommerrally: Böses Omen für den breiten Aktienmarkt?

Ende des Preiskriegs? Tesla und 15 Elektroauto-Hersteller unterzeichnen Fairness-Abkommen in China

Analystenlieblinge in den Top-Branchen KI und EV: NVIDIA wird seinem Ruf gerecht - Tesla-Aktie nicht