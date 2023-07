NIO Aktie News: NIO schiebt sich am Vormittag vor

Kurs der NIO

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 13,22 USD.

Um 22:15 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 13,22 USD nach oben. Die NIO-Aktie legte bis auf 13,78 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 13,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 73.848 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,67 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 41,69 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,01 USD. Dieser Wert wurde am 02.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 88,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

NIO veröffentlichte am 09.06.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,51 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,79 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.676,47 CNY – ein Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 9.910,59 CNY erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte NIO am 26.09.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -8,903 CNY je NIO-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Meme-Aktien GameStop, AMC, Peloton & Co. mit Sommerrally: Böses Omen für den breiten Aktienmarkt?

Ende des Preiskriegs? Tesla und 15 Elektroauto-Hersteller unterzeichnen Fairness-Abkommen in China

Analystenlieblinge in den Top-Branchen KI und EV: NVIDIA wird seinem Ruf gerecht - Tesla-Aktie nicht