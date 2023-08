NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Mittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NIO zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 10,68 USD nach oben.

Um 17:34 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 10,68 USD nach oben. Den Handelstag beging das Papier bei 10,70 USD. Zuletzt wurden via London 274.346 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 09.06.2023 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,51 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,79 CNY je Aktie generiert. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.676,47 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.910,59 CNY erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 29.08.2023 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 24.09.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -8,886 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NYSE-Wert NIO-Aktie: Diese Großinvestoren halten die größten Anteile an NIO

BYD-Aktie: BYD kommt Tesla näher - Kann der E-Autobauer seinen US-Rivalen schon bald einholen?

NSYE-Titel NIO-Aktie: NIO stellt mit Juli-Auslieferungen neuen Rekord auf