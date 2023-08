NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von NIO konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 10,68 USD.

Das Papier von NIO legte um 17:34 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 10,68 USD. Bei 10,70 USD ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 274.346 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 09.06.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,51 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,79 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.676,47 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.910,59 CNY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 29.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 24.09.2024 wird NIO schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2023 -8,886 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NYSE-Wert NIO-Aktie: Diese Großinvestoren halten die größten Anteile an NIO

BYD-Aktie: BYD kommt Tesla näher - Kann der E-Autobauer seinen US-Rivalen schon bald einholen?

NSYE-Titel NIO-Aktie: NIO stellt mit Juli-Auslieferungen neuen Rekord auf