NIO Aktie News: NIO verteuert sich am Donnerstagabend
Die Aktie von NIO zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die NIO-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 6,38 USD.
Werte in diesem Artikel
Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 6,38 USD. Bei 6,48 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,48 USD. Zuletzt wechselten via New York 5.086.621 NIO-Aktien den Besitzer.
Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 7,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 19,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,03 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.
Am 03.06.2025 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,65 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
NIO wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 02.09.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von NIO rechnen Experten am 09.09.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -7,668 CNY je NIO-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NIO-Aktie
NIO-Aktie steigt nach Vorstellung des neuen ES8 - Anleger warten auf Q2-Zahlen
Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?
15 Jahre Tesla-Aktie: Wachstum, Rückschläge und Musks politische Kontroversen
Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com
Nachrichten zu NIO
Analysen zu NIO
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NIO nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen