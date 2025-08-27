DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,81 -1,2%Dow45.616 +0,1%Nas21.726 +0,6%Bitcoin96.368 +0,9%Euro1,1687 +0,4%Öl68,68 +1,3%Gold3.419 +0,6%
DAX letztlich stabil -- Wall Street stabil -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Aktienkurs aktuell

NIO Aktie News: NIO verteuert sich am Donnerstagabend

28.08.25 20:24 Uhr
NIO Aktie News: NIO verteuert sich am Donnerstagabend

Die Aktie von NIO zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die NIO-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 6,38 USD.

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 6,38 USD. Bei 6,48 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,48 USD. Zuletzt wechselten via New York 5.086.621 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 7,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 19,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,03 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 03.06.2025 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,65 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

NIO wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 02.09.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von NIO rechnen Experten am 09.09.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -7,668 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com

Analysen zu NIO

DatumRatingAnalyst
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
