NIO Aktie News: NIO gibt am Nachmittag ab

Um 04:22 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 5,0 Prozent auf 17,68 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 17,26 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.044 NIO-Aktien umgesetzt.

Bei 38,10 EUR erreichte der Titel am 08.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,60 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 11,40 EUR. Mit Abgaben von 55,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 07.09.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,34 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,42 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.448,05 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.292,36 CNY ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte NIO am 08.11.2022 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2022 einen Verlust in Höhe von -4,522 CNY je Aktie ausweisen dürften.

