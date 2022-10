NIO Aktie News: NIO am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel NIO 9,65 EUR

-3,69% Charts

News

Analysen

Die NIO-Aktie musste um 12:22 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 4,4 Prozent auf 9,58 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 9,33 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,90 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.939 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.11.2021 bei 38,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 74,87 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2022 bei 8,60 EUR. Abschläge von 11,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 07.09.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,34 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,42 CNY erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,83 Prozent auf 10.292,36 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.448,05 CNY in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2022 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -4,566 CNY je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Unterschiedliche Philosophien: Wie NIO und Tesla um Kunden im E-Auto-Markt buhlen

Warum Tesla-Konkurrent NIO seine Fahrzeuge in Deutschland nur im Abo anbietet

BYDs Europa-Offensive: Chinesischer Elektroautohersteller dringt in den europäischen Markt vor