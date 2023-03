NIO Aktie News: NIO am Mittwochmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel NIO 8,52 EUR

Die NIO-Aktie konnte um 12:00 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 8,52 EUR. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 8,61 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,51 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 5.073 NIO-Aktien.

Bei 23,48 EUR erreichte der Titel am 28.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 63,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 15,77 Prozent sinken.

Am 01.03.2023 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,07 CNY. Im Vorjahresquartal waren -1,07 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.063,50 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 62,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.900,74 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.05.2023 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -7,189 CNY je NIO-Aktie.

