NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag in Grün

Um 17:32 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,3 Prozent auf 7,69 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,63 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 302.580 NIO-Aktien umgesetzt.

NIO gewährte am 01.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,07 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,07 CNY je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 62,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.900,74 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.063,50 CNY ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.06.2023 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -7,099 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

