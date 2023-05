NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel NIO 7,13 EUR

Die NIO-Aktie stand in der London-Sitzung um 17:32 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 7,69 USD. Bei 7,63 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via London 302.580 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 01.03.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,07 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 16.063,50 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.900,74 CNY erwirtschaftet worden waren, um 62,25 Prozent gesteigert.

Am 09.06.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --7,099 CNY je NIO-Aktie.

