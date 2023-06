NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 9,39 USD abwärts.

Die NIO-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,4 Prozent auf 9,39 USD nach. Im Tief verlor die NIO-Aktie bis auf 9,33 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 9,41 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.536.599 NIO-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2022 bei 23,27 USD. Mit einem Zuwachs von 147,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,00 USD ab. Mit einem Kursverlust von 25,41 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.06.2023 hat NIO die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,51 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,79 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.676,47 CNY. Im Vorjahresviertel waren 9.910,59 CNY in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.09.2023 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --8,966 CNY je NIO-Aktie.

