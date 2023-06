NIO Aktie News: NIO gewinnt am Vormittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von NIO zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 9,54 USD.

Um 22:15 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 9,54 USD nach oben. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 9,55 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,28 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 42.154 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.06.2022 bei 23,44 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 145,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2023 Kursverluste bis auf 7,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,52 Prozent.

Am 09.06.2023 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,51 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,79 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.910,59 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.676,47 CNY ausgewiesen.

Am 26.09.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -8,966 CNY je NIO-Aktie.

