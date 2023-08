NIO Aktie News: NIO am Dienstagmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die NIO-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 10,37 EUR.

Das Papier von NIO konnte um 12:01 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,2 Prozent auf 10,37 EUR. Die NIO-Aktie legte bis auf 10,49 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 10,40 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 81.745 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 22,64 EUR erreichte der Titel am 16.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 118,32 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,53 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Am 09.06.2023 hat NIO die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,51 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,79 CNY vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.676,47 CNY – ein Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 9.910,59 CNY erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen. NIO dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.09.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2023 -8,886 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

