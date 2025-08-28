DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,25 -4,1%Dow45.532 -0,2%Nas21.451 -1,2%Bitcoin92.908 -3,6%Euro1,1694 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.444 +0,8%
Kursverlauf

NIO Aktie News: NIO am Freitagabend schwächer

29.08.25 20:24 Uhr
NIO Aktie News: NIO am Freitagabend schwächer

Die Aktie von NIO gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 6,33 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
5,49 EUR -0,01 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von NIO befand sich um 20:06 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,8 Prozent auf 6,33 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 6,26 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 6,44 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 3.436.210 Aktien.

Am 01.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,79 Prozent. Bei 3,03 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 52,17 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 03.06.2025 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,36 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. USD – ein Plus von 19,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 1,38 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 02.09.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von NIO veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können NIO-Anleger Experten zufolge am 09.09.2026 werfen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,668 CNY je NIO-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com

