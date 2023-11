NIO Aktie News: NIO am Mittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von NIO. Zuletzt ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 6,49 EUR.

Die NIO-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr um 1,0 Prozent auf 6,49 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 6,46 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 6,51 EUR. Bisher wurden via Tradegate 48.852 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2023 bei 14,58 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 124,83 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.11.2023 bei 6,42 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 1,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NIO gewährte am 29.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,28 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,11 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 32,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.771,70 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.002,10 CNY US-Dollar umgesetzt.

Am 04.12.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -11,024 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

