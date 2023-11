NIO Aktie News: NIO steigt am Mittwochnachmittag

So entwickelt sich NIO

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 7,44 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 7,44 USD. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,51 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 7,30 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 1.975.169 Aktien.

Am 05.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,17 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 117,48 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,00 USD am 02.06.2023. Mit einem Kursverlust von 5,85 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 29.08.2023 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,28 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -2,11 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.771,70 CNY – das entspricht einem Minus von 32,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.002,10 CNY in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 04.12.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2023 -11,024 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

