NIO Aktie News: NIO verbilligt sich am Dienstagmittag

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die NIO-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 5,60 EUR ab.

Um 11:52 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 5,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,53 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 5,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.608 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,58 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 160,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,25 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 6,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 05.12.2023 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,28 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -2,11 CNY je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.066,55 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.002,10 CNY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -10,746 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

