NIO Aktie News: NIO am Vormittag behauptet

NIO im Blick

Die Aktie von NIO zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die NIO-Aktie kam im AMEX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,14 USD.

Im AMEX-Handel kam die NIO-Aktie um 22:15 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 6,14 USD. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,16 USD an. Die größten Abgaben verzeichnete die NIO-Aktie bis auf 5,95 USD. Bei 6,06 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.496 Stück gehandelt.

Am 05.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 163,19 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 5,82 USD. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 5,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 05.12.2023 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,28 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 19.066,55 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 46,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.002,10 CNY erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -10,746 CNY je Aktie ausweisen dürften.

