NIO Aktie News: NIO am Dienstagnachmittag gefragt

30.04.24 16:10 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 4,62 USD.

Werte in diesem Artikel Aktien NIO 4,41 EUR 0,15 EUR 3,40%

Um 15:52 Uhr ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 4,62 USD. Den Tageshöchststand markierte die NIO-Aktie bei 4,73 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,69 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.538.244 NIO-Aktien umgesetzt. Mit einem Kursgewinn bis auf 16,17 USD erreichte der Titel am 05.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 250,00 Prozent wieder erreichen. Bei 3,61 USD fiel das Papier am 23.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus. NIO ließ sich am 05.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,44 USD gegenüber -0,49 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,26 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,37 Mrd. USD ausgewiesen. Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von NIO wird am 29.05.2024 gerechnet. Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -8,561 CNY je NIO-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie NIO-Aktie fester: Xiaomi auf dem Weg zum Break-even - aber NIO nimmt Xiaomi-Kunden ins Visier Kampf um den Markt: Wie chinesische EV-Hersteller gegen Tesla und Xiaomi antreten wollen BYD, Tesla, NIO & Co.: Wachstum von E-Autoabsatz in China verlangsamt sich

