NIO Aktie News: NIO tendiert am Mittag südwärts

Aktien in diesem Artikel NIO 20,44 EUR

-2,57% Charts

News

Analysen

Um 30.06.2022 12:22:00 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 20,78 EUR ab. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 20,44 EUR. Bei 20,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.435 NIO-Aktien umgesetzt.

Bei 46,70 EUR markierte der Titel am 02.07.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,50 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,40 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 82,28 Prozent wieder erreichen.

NIO gewährte am 09.06.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,79 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,14 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.910,59 CNY, während im Vorjahreszeitraum 7.982,33 CNY ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte NIO am 27.09.2022 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,368 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

BYD-Aktie: BYD steigt in die Top 3 der Autobauer Chinas auf

NIO-Aktie dennoch in Rot: NIO macht weniger Verlust

Ausblick: NIO zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com