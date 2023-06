NIO Aktie News: NIO am Nachmittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere zuletzt 4,9 Prozent.

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 4,9 Prozent auf 9,85 USD. Bei 9,86 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 9,66 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.336.348 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.07.2022 auf bis zu 23,27 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 136,24 Prozent wieder erreichen. Am 02.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

NIO ließ sich am 09.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -2,51 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,79 CNY je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 10.676,47 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.910,59 CNY erwirtschaftet worden waren, um 7,73 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.09.2023 erfolgen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -8,966 CNY je NIO-Aktie stehen.

