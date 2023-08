NIO Aktie News: NIO verbilligt sich am Mittag

NIO im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 9,64 EUR.

Das Papier von NIO befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,5 Prozent auf 9,64 EUR ab. Die NIO-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,51 EUR ab. Bei 9,73 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 123.699 NIO-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.09.2022 erreicht. Gewinne von 134,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,53 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 32,28 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 29.08.2023 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,28 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,79 CNY je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,49 Prozent zurück. Hier wurden 8.771,70 CNY gegenüber 9.910,59 CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von NIO rechnen Experten am 24.09.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -9,107 CNY ausweisen wird.

