NIO Aktie News: NIO am Montagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von NIO zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von NIO konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,5 Prozent auf 7,24 EUR.

Das Papier von NIO konnte um 09:11 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,5 Prozent auf 7,24 EUR. Bei 7,24 EUR markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,12 EUR. Bisher wurden via Tradegate 12.385 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,58 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 101,38 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,53 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

NIO gewährte am 29.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,28 CNY gegenüber -1,34 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 8.771,70 CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 10.292,36 CNY umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte NIO am 07.11.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -10,638 CNY je NIO-Aktie.

