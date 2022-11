NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Mittag freundlich

Aktien in diesem Artikel NIO 10,58 EUR

Um 12:22 Uhr stieg die NIO-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 10,69 EUR. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 10,70 EUR zu. Mit einem Wert von 10,49 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.619 NIO-Aktien.

Am 30.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2022 bei 8,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,30 Prozent.

Am 10.11.2022 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -2,11 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,36 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.002,10 CNY, während im Vorjahreszeitraum 9.805,30 CNY ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte NIO am 23.03.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2022 -6,384 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

