NIO Aktie News: NIO legt am Mittag zu

30.11.23 12:04 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von NIO. Die NIO-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 6,62 EUR.

Um 11:56 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 6,62 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die NIO-Aktie bei 6,69 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,59 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 32.777 NIO-Aktien. Am 04.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 14,58 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 120,24 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 6,42 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 3,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Am 29.08.2023 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,28 CNY. Im Vorjahresquartal waren -2,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.771,70 CNY. Im Vorjahresviertel waren 13.002,10 CNY in den Büchern gestanden. Am 04.12.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von NIO veröffentlicht werden. Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -11,024 CNY je NIO-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net