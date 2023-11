NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Donnerstagnachmittag ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von NIO. Das Papier von NIO konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 7,23 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 7,23 USD. Den Tageshöchststand markierte die NIO-Aktie bei 7,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,28 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.165.112 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,17 USD an. Mit einem Zuwachs von 123,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 3,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 29.08.2023 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,28 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -2,11 CNY in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 32,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13.002,10 CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8.771,70 CNY.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte NIO am 04.12.2023 vorlegen.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -11,024 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

