NIO Aktie News: NIO am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel NIO 10,85 EUR

-2,86% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 10,85 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 10,85 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 10,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.407 NIO-Aktien umgesetzt.

Bei 23,60 EUR erreichte der Titel am 27.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 54,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 10.11.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,11 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,36 CNY erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.002,10 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 9.805,30 CNY eingefahren.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.03.2023 präsentieren.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,603 CNY je NIO-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie und BYD-Aktie im Abwärtsstrudel: Chinas Elektroauto-Markt kriselt - So passen Tesla und BYD ihre Preise an

Tesla-Konkurrent NIO kann Absatz weiterhin sprunghaft steigern

Tesla-Alternativen NIO, VW, Mercedes Benz & Co: Diese Neuheiten kommen 2023 auf den deutschen E-Auto-Markt