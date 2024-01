NIO Aktie News: NIO am Mittwochnachmittag billiger

NIO im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 5,68 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,9 Prozent auf 5,68 USD. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,43 USD nach. Bei 5,69 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 3.066.037 NIO-Aktien umgesetzt.

Bei 16,17 USD markierte der Titel am 05.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 184,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 5,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 4,40 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 05.12.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,28 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -2,11 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 19.066,55 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.002,10 CNY umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte NIO am 21.03.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2023 -10,746 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

