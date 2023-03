NIO Aktie News: NIO am Freitagmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel NIO 9,53 EUR

-1,40% Charts

News

Analysen

Die NIO-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 9,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 9,30 EUR. Bei 9,45 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 67.753 NIO-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.06.2022 bei 23,48 EUR. 59,99 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,36 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit Abgaben von 27,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 01.03.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -1,07 CNY vermeldet. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.063,50 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 62,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.900,74 CNY erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 31.05.2023 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -7,189 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Preiskampf bei E-Autos: Diese Folgen haben Teslas Preissenkungen auf BYD

Joint Venture von Changan, CATL & Huwaei: Das ist der neue Tesla-Konkurrent aus China

Tesla-Konkurrent NIO macht mehr Umsatz - Verluste aber ausgeweitet