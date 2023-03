NIO Aktie News: NIO zieht am Freitagvormittag deutlich an

Aktien in diesem Artikel NIO 9,35 EUR

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 6,3 Prozent auf 10,46 USD. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 10,75 USD. Mit einem Wert von 10,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 138.692 Aktien.

Bei einem Wert von 24,29 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.06.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,96 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 14.03.2023 Kursverluste bis auf 8,04 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 30,12 Prozent Luft nach unten.

Am 01.03.2023 hat NIO die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,07 CNY gegenüber -1,07 CNY im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.063,50 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 62,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 9.900,74 CNY eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 31.05.2023 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -7,189 CNY ausweisen wird.

