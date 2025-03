NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 3,66 USD abwärts.

Das Papier von NIO gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 3,66 USD abwärts. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 3,58 USD. Bei 3,67 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 2.848.611 NIO-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,64 USD) erklomm das Papier am 01.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 109,03 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,58 USD ab. Mit Abgaben von 2,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 21.03.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,44 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 2,37 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.06.2025 erfolgen.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -8,074 CNY einfahren.

