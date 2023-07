Notierung im Fokus

NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag gefragt

31.07.23 16:08 Uhr

Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 14,97 USD.

Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 14,97 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 15,37 USD. Bei 15,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 4.516.296 NIO-Aktien den Besitzer. Am 16.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,73 USD an. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 34,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2023 auf bis zu 7,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 113,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 09.06.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,51 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,79 CNY je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 10.676,47 CNY gegenüber 9.910,59 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.09.2023 erwartet. Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -8,810 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie NIO-Aktie weiter im Turbogang: 39 Prozent Kursplus an der NYSE in einer Woche Meme-Aktien GameStop, AMC, Peloton & Co. mit Sommerrally: Böses Omen für den breiten Aktienmarkt? Ende des Preiskriegs? Tesla und 15 Elektroauto-Hersteller unterzeichnen Fairness-Abkommen in China

