NIO Aktie News: NIO am Vormittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von NIO. Zuletzt konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,5 Prozent auf 13,74 EUR.

Um 09:21 Uhr sprang die NIO-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 13,74 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 13,84 EUR. Bei 13,75 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 201.731 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 22,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,53 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.06.2023 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,51 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,79 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.676,47 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.910,59 CNY erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von NIO wird am 26.09.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2023 -8,810 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

