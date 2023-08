NIO Aktie News: NIO am Mittag gesucht

Blick auf NIO-Kurs

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von NIO legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 10,67 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:47 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 10,67 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,76 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 40.000 NIO-Aktien.

NIO gewährte am 29.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,28 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,79 CNY vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9.910,59 CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8.771,70 CNY.

Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können NIO-Anleger Experten zufolge am 24.09.2024 werfen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -9,717 CNY je NIO-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NYSE-Titel NIO-Aktie beendet Handel tiefer: Tesla-Konkurrent NIO mit Umsatzschwund

Ausblick: NIO gewährt Anlegern Blick in die Bücher

NYSE-Wert NIO-Aktie: Diese Großinvestoren halten die größten Anteile an NIO