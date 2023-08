NIO Aktie News: NIO tendiert am Nachmittag südwärts

Blick auf NIO-Kurs

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 10,56 USD nach.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 10,56 USD. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 10,46 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 10,70 USD. Bisher wurden via New York 1.002.796 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.09.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 115,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.06.2023 bei 7,00 USD. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 50,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

NIO ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -3,28 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,79 CNY je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,49 Prozent auf 8.771,70 CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.910,59 CNY erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von NIO wird am 07.11.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können NIO-Anleger Experten zufolge am 24.09.2024 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -9,717 CNY je NIO-Aktie.

