NioCorp Developments: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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NioCorp Developments hat am 25.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NioCorp Developments -0,190 USD je Aktie generiert.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,410 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,360 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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