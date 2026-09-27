NioCorp Developments: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

27.09.26 06:35 Uhr

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,410 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,360 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NioCorp Developments -0,190 USD je Aktie generiert.

NioCorp Developments hat am 25.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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