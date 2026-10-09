Nippon BS Broadcasting: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

09.10.26 06:35 Uhr

Nippon BS Broadcasting präsentierte am 08.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 21,15 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 15,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,07 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nippon BS Broadcasting einen Umsatz von 3,06 Milliarden JPY eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 72,83 JPY gegenüber 75,51 JPY im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 11,92 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Nippon BS Broadcasting 11,81 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net