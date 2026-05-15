NIPPON PAINT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NIPPON PAINT veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,07 USD. Im letzten Jahr hatte NIPPON PAINT einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,12 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIPPON PAINT einen Umsatz von 2,66 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net