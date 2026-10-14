Nippon Shikizai: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

14.10.26 06:35 Uhr

Nippon Shikizai ließ sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nippon Shikizai die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 35,81 JPY. Im Vorjahresquartal waren -0,730 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,38 Prozent auf 4,64 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net