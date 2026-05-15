Nippon Shinyaku: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nippon Shinyaku hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Shinyaku 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 278,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nippon Shinyaku einen Umsatz von 255,3 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,730 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,05 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,13 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net