Nippon Ski Resort Development hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Nippon Ski Resort Development hat am 05.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 36,74 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 24,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 4,53 Milliarden JPY gegenüber 4,20 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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