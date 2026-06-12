NIPPON TELEPHONE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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NIPPON TELEPHONE hat am 12.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 14,39 JPY gegenüber -43,250 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite hat NIPPON TELEPHONE im vergangenen Quartal 2,19 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIPPON TELEPHONE 1,59 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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