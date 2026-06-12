NIPPON TELEPHONE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Auf der Umsatzseite hat NIPPON TELEPHONE im vergangenen Quartal 2,19 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIPPON TELEPHONE 1,59 Milliarden JPY umsetzen können.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 14,39 JPY gegenüber -43,250 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

NIPPON TELEPHONE hat am 12.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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