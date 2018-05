NiSource will konstante Dividende auszahlen

Der amerikanische Energiekonzern NiSource Inc. (ISIN: US65473P1057, NYSE: NI) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,195 US-Dollar aus. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,78 US-Dollar ausgeschüttet.

Beim derzeitigen Börsenkurs von 25,10 US-Dollar (Stand: 8. Mai 2018) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,11 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 20. August 2018 (Record date: 31. Juli 2018).

Die NiSource Inc. hat in den USA rund 3,5 Mio. Kunden in sieben Bundesstaaten. Zum Unternehmen gehören die Marken Columbia Gas und NIPSCO. Der Hauptsitz befindet sich in Merrillville, Indiana. Im Fiskaljahr 2017 erzielte der Konzern einen operativen Gewinn von 128,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 328,1 Mio. US-Dollar). Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2018 betrug der Gewinn 276,1 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 211,3 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2018 liegt die Aktie an der Wall Street mit 2,22 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 8,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 8. Mai 2018).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de