Nissou gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Nissou hat am 12.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,72 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 37,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 1,35 Milliarden JPY, gegenüber 1,43 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,97 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.net
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