Nitches gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Nitches lud am 15.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen EPS wurden 0,010 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nitches -0,230 USD je Aktie eingenommen.
Redaktion finanzen.net
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